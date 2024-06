05:20 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy publikuje nagranie podsumowujące 840 dzień wojny

Nagranie ukazało się na profilu Sztabu na Facebooku.



04:52 Funkcjonariusze SBU przy użyciu dronów FPV zniszczyli radar artyleryjski Zoopark

Zoopark to radar wykorzystywany do prowadzenia ognia kontrbateryjnego — ma za zadanie wykrywać pozycje artylerii przeciwnika. Nagranie ze zniszczenia radaru opublikowano na profilu SBU na Facebooku.



04:50 W środę wieczorem w obwodzie biełgorodzkim doszło do przerw w dostawach prądu

Przerwy w dostawach prądu miały miejsce w rejonie biełgorodzkim po ataku ukraińskich dronów.



04:48 Ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych alarmowało w nocy o aktywności rosyjskiego lotnictwa

Rosyjskie lotnictwo taktyczne było aktywne na wschodnim i południowo-wschodnim kierunku.



04:46 Rząd Litwy zatwierdził przekazanie Ukrainie 14 pojazdów opancerzonych M113

Przekazane przez Litwę pojazdy mają trafić na Ukrainę w tym tygodniu. Z inicjatywą ws. przekazania Ukrainie pojazdów wystąpiło Ministerstwo Obrony Litwy i litewska armia w odpowiedzi na apel ukraińskiego rządu o wsparcie.



04:43 Przywódcy państw G7 chcą wspomóc Ukrainę zyskami z zamrożonych na Zachodzie rosyjskich aktywów

Na Ukrainę miałoby trafić, w formie pożyczki, 50 mld dolarów z zysków z zamrożonych na Zachodzie aktywów Rosji — podaje CNN. Pieniądze trafiłyby na Ukrainę do końca 2024 roku. Porozumienie w tej sprawie ma być ogłoszone w czwartek.



04:41 Wiceszef MSZ Rosji: Nie ma perspektyw odtworzenia dialogu między Moskwą a NATO

Aleksandr Gruszko w wywiadzie dla dziennika „Izwiestia” podkreślił, że obecnie Rada Rosja-NATO „nie funkcjonuje jako mechanizm” i „istnieje tylko na papierze”. - Dziś nie ma perspektyw odtworzenia znaczącego dialogu (między Rosją a NATO — red.) - dodał. Gruszko zarzucił Sojuszowi Północnoatlantyckiemu „rozpętanie wojny hybrydowej przeciw Rosji”.



04:36 W czwartek wchodzi w życie rozporządzenie szefa MSWiA ws. utworzenia strefy buforowej przy granicy Polski z Białorusią

Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi wprowadzi czasowy zakaz przebywania w strefie przy granicy. Zakaz będzie obowiązywał przez 90 dni od wejścia w życie rozporządzenia. "Na podstawie przepisów rozporządzenia strefa obejmie zakazem przebywania długość granicy na odcinku 60,67 km, położonym w zasięgu terytorialnym placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i w Czeremsze" – przekazało MSWiA. Resort dodał, że na odcinku około 44 km obszar objęty zakazem to 200 m od linii granicy państwowej. Na odcinku około 16 km, położonym w rejonie rezerwatów przyrody, strefa będzie szersza i wyniesie około 2 km. "Obszar strefy objętej zakazem nie obejmuje, co do zasady, miejscowości i szlaków turystycznych, tak aby skutki wprowadzonych ograniczeń były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów czy innych podmiotów prowadzących działalność zawodową" – podkreśliło MSWiA.

Strefa buforowa na granicy Polski z Białorusią PAP

04:34 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 840 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 840 dniu wojny PAP

04:34 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: