Klapa Putina na froncie. Wkrótce otworzy się ukraińskie „okno możliwości”

We wschodniej części utknęli w nadgranicznym Wołczańsku, który w ok. 70 proc. kontrolują Ukraińcy. Linia frontu przebiega mniej więcej na rzeczce Wołczej, płynącej przez jej środek, gdzie południowy brzeg zajmują wojska ukraińskie. Ale po północnej stronie utrzymują one bardzo silne przyczółki. „Rosyjskie wojska cały czas próbują zdobyć zakłady maszynowe (na północnym brzegu, przed wojną produkowały części zamienne do agregatów – red.), które już od tygodni są kluczowym punktem oporu Ukraińców. Walki wokół niego są ciężki i obie strony ponoszą znaczne straty. Brak rosyjskich postępów w mieście” – pisze jeden z niezależnych analityków wojskowych.

Widzimy, że nie ma żadnych zdobyczy wroga. Utknęli tam, gdzie doszli w pierwszych dniach i dalej nic nie mogą zrobić Roman Pohorełyj

– Widzimy, że nie ma żadnych zdobyczy wroga. Utknęli tam, gdzie doszli w pierwszych dniach i dalej nic nie mogą zrobić. (…) Trwa tam jakieś bezplanowe angażowanie coraz nowych sił, rzucają do ataku piechotę i technikę, którą nasi od razu niszczą – mówi z kolei ukraiński ekspert Roman Pohorełyj.

Czasiw Jar – kanał nie do przejścia

Mimo więc braku zachodniego zaopatrzenia w ukraińskich siłach i skoncentrowania do pół miliona rosyjskich żołnierzy na froncie oraz wzdłuż wschodnich granic Ukrainy, w ciągu ośmiu miesięcy Kremlowi nie udało się przełamać obrony.

W regionie donieckim – który pozostaje głównym polem bitwy w tej wojnie – udało im się jedynie zbliżyć do Czasiw Jaru, zajmując dwie wioski na południe od niego. Brytyjski wywiad informuje co prawda o „osiągnięciu ograniczonego przełomu” w samym miasteczku, bowiem Rosjanie doszli do kanału oddzielającego jego wschodnią część od reszty. Ale wcześniej dochodzili do niego już dwa razy i nie utrzymali się. Dopiero za nim zresztą zaczyna się główna ukraińska pozycja obronna.