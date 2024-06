Pod koniec maja ministrowie gospodarki i finansów z krajów grupy G7 spotkali się we włoskim mieście Stresa, gdzie omawiali metody wykorzystanie odsetek z zamrożonych rosyjskich aktywów. Samych aktywów wykorzystać na pomoc dla Ukrainy nie można.



Jak mówiła w kwietniu prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde, wykorzystanie ich wiązałoby się ze złamaniem międzynarodowego porządku, którego przestrzegania Zachód oczekuje od Moskwy.

Prace nad metodą, która doprowadzi do wykorzystanie rosyjskich pieniędzy do pomocy napadniętemu krajowi, trwają od miesięcy. Państwa Zachodu są zdeterminowane w dążeniu do tego, aby agresor zapłacił za zniszczenia, jakich dopuścił się podczas niesprowokowanej inwazji na Ukrainę.