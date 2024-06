Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 841 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Decyzją przywódców państw G7 Ukraina ma otrzymać 50 mld dolarów z zysków uzyskanych z zamrożonych na Zachodzie aktywów Rosji.

Porozumienie, podpisane na marginesie szczytu G7 we Włoszech, ma na celu zobowiązać przyszłe administracje Stanów Zjednoczonych do wspierania Ukrainy, nawet jeśli były prezydent Donald Trump wygra listopadowe wybory i wróci do Białego Domu.

Podpisane porozumienie ma stanowić ramy dla długoterminowych wysiłków Stanów Zjednoczonych na rzecz rozwoju przestarzałych sił zbrojnych Ukrainy. „Strony uznają to porozumienie za wsparcie pomostu prowadzącego do ostatecznego członkostwa Ukrainy w sojuszu NATO” – czytamy także w tekście.

- Naszym celem jest długoterminowe wzmocnienie wiarygodnych zdolności Ukrainy do obrony i odstraszania – powiedział Biden po oficjalnym podpisaniu dokumentu..