- Z tym sondażem wiążą się dwie kwestie: po pierwsze ten sondaż w taki dość radykalny sposób dzieli wyborców i strony sceny politycznej na dwie połowy, prawą i lewą. Jestem osobą o poglądach konserwatywnych, to na pewno — natomiast nie jestem członkiem PiS, nie jestem członkiem żadnej partii — zastrzegł. - Dzisiaj na 100 proc. mówię, że wygrywają kandydaci z afiliacją partyjną - dodał.



- Jest jeszcze drugi aspekt tego sondażu. Ten sondaż, w momencie, gdy lokuje szefa BBN po którejś ze stron niestety sprawia, że automatycznie ta osoba będzie trzymała którąś ze stron narracji. Natomiast ja dokładam wszelkich starań, by BBN był jedyną instytucją, która nie ma afiliacji politycznej, odnosi się po prostu do prawdy — mówił też Siewiera.



Jacek Siewiera o mówieniu w Sejmie do pustej sali: Czuję się zadziwiony i zażenowany

Szef BBN skomentował też fakt, że gdy 12 czerwca przedstawiał w Sejmie projekt prezydenta Andrzeja Dudy reformujący system dowodzenia nad polską armią sala obrad była niemal pusta. Czy czuł z tego powodu wściekłość?



- Byłem zawiedziony i rozżalony. Wściekłość to akurat emocja, którą zachowuje na poważniejsze sytuacje. Nie znam harmonogramu prac komisji, chciałbym wierzyć, że było tyle tych posiedzeń, że posłowie nie mieli czasu uczestniczyć w tym posiedzeniu — odparł.



- Czuję się ogromnie zadziwiony i zażenowany, bo gdy przychodzi do występu w mediach, to każdy z posłów jest ekspertem od bezpieczeństwa i obronności. Wiedzę o wojsku dziś prezentuje każdy. Natomiast w obradach, w których było bardzo szczegółowo opowiadane czym są szczegółowe plany obrony, większość z tych ludzi nie jest w stanie merytorycznie odnieść się do dokumentów nie rozumiejąc ich funkcji. Pomijam, że w dyskusji może trzy osoby, w tym poseł (PSL Andrzej) Grzyb, zajęli bardzo merytoryczne, bardzo zrównoważone stanowisko — dodał.