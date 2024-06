Tak wyglądała sytuacja na froncie w 840 dniu wojny PAP

Doradca Zełenskiego wyraził przy tym przekonanie, że „ograniczenia będą stopniowo znoszone” jeśli chodzi o zakres uderzeń na terytorium Rosji. - Konieczne jest niszczenie celów wojskowych nie tylko bezpośrednio przy granicy. Musimy niszczyć je w odległości 30, 50, 100 km. W przeciwnym razie Federacja Rosyjska po prostu przeniesie swoją logistykę. Musimy zniszczyć ich lotniska wojskowe, bazy i centra logistyczne - wyliczał.



Mychajło Podolak chce, aby NATO strącało rakiety nad Ukrainą

Podolak wyraził też przekonanie, że „systemy obrony przeciwrakietowej NATO” mogłyby strącać rosyjskie rakiety nad zachodnią Ukrainą. Mówił też że, "wydaje mu się oczywiste, że możemy się spodziewać legii cudzoziemskich" na Ukrainie. - W jakiej roli? To jest praca na tyłach, szkolenie, logistyka, inżynieria. A to pomoże odciążyć Siły Zbrojne Ukrainy, które będą mogły skoncentrować się na pracy bezpośrednio na polu bitwy - wyjaśnił. - Ponadto skróci to czas szkolenia Ukraińców - dodał.



Podolak nawiązał w ten sposób do doniesień, że na Ukrainę, w roli instruktorów, a także sił wspierających ukraińską armię np. w rozminowaniu, mogliby przybyć np. francuscy żołnierze. Niedawno głównodowodzący ukraińskiej armii, gen. Ołeksandr Syrski oświadczył, że decyzja w tej sprawie zapadła, ale jego wypowiedź sprostował resort obrony Ukrainy podając, że w tej sprawie toczą się negocjacje. Polska, pytana o to czy wyśle żołnierzy na Ukrainę, by szkolili tam ukraińskich żołnierzy deklaruje, iż szkolenie Ukraińców realizujemy na terenie naszego kraju.



Na pytanie kiedy takie siły mogłyby pojawić się na Ukrainie Podolak odparł, że "to nie jest kwestia ukraińska". - Publicznie mówimy, że z pewnością z zadowoleniem przyjmiemy taką decyzję - dodał.