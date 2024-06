Węgrzy jak zawsze wspierają Kreml

Węgierski rząd wielokrotnie blokował decyzje w sprawie sankcji wobec Rosji, m.in. podczas dyskusji nad 14. pakietem. Pod koniec maja węgierski minister Peter Szijjártó (MSZ i gospodarka) oświadczył, że Budapeszt nie popiera nowych europejskich sankcji wobec Rosji. Pakiet sankcji w obecnym kształcie miałby zaszkodzić węgierskim dostawom energii. Węgier nie wyjaśnił - w jaki sposób.

Unia Europejska wprowadziła pod koniec lutego 2024 r. 13. pakiet sankcji wobec Rosji. Na czarną listę trafiło 106 Rosjan i 88 firm. Europejscy dyplomaci twierdzą, że nowy pakiet skupi się na sankcjach wtórnych, a więc tych które obejmą firmy wciąż pomagające Rosji omijać ograniczenia.

Czytaj więcej Gospodarka Viktor Orban blokuje 13. pakiet sankcji. Tym razem broni interesów Chin Nowy pakiet sankcji antyrosyjskich ma pojawić się do 24 lutego – drugiej rocznicy rosyjskiej agresji na Ukrainę. Po raz pierwszy Unia uderzy w chiński (i nie tylko) biznes wspierający Rosję. Prorosyjski premier Węgier Viktor Orban znów próbuje namieszać.

Ponadto planowane jest ograniczenie dostaw rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego i to zapewne zaboli niemieckich klientów. EUobserver napisał, że UE zamierza do lipca uzgodnić 14. pakiet i wprowadzić go w życie.