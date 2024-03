04:49 Atak ukraińskiego drona na Biełgorod

W nocnym ataku drona na stolicę obwodu biełgorodzkiego nikt nie ucierpiał - zapewnił gubernator obwodu, Wiaczesław Gładkow.



04:42 Ukraińska straż graniczna informuje o zniszczeniu haubicy przeciwpancernej MT-12 Rapira na kierunku charkowskim

Straż Graniczna Ukrainy publikuje nagranie ze zniszczenia haubicy przy użyciu dronów.



04:40 Nad ranem w obwodzie kijowskim ogłoszono alarm rakietowy

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy informuje o zagrożeniu obwodu kijowskiego atakiem z użyciem pocisków balistycznych.



04:38 Parlament Łotwy będzie rozpatrywał uchwałę ws. nielegalności wyborów prezydenckich w Rosji

Projekt uchwały przygotowała komisja ds. zagranicznych. Uchwała zwraca uwagę, że nielegalne jest przede wszystkim głosowanie organizowane wokupowanych i nielegalnie anektowanych częściach Ukrainy.



04:34 W czasie nocnego ataku dron-kamikadze spadł w centrum Charkowa

O upadku drona informuje charkowska administracja obwodowa. Dron miał spaść w rejonie zabudowań mieszkalnych.



04:29 Władimir Putin wystąpił z apelem do Rosjan w przededniu wyborów prezydenckich

Putin wezwał Rosjan, aby „zdecydowanie wyrazili swoją wolę i aspirację” oraz wykazali się „zaangażowaniem w dalszy rozwój Rosji” w czasie wyborów prezydenckich, które rozpoczną się 15 marca. Putin stara się w wyborach o piątą kadencję na stanowisku prezydenta. - Jestem przekonany, że rozumiecie w jak trudny czas przechodzi obecnie nasz kraj, z jak trudnymi wyzwaniami się mierzymy w niemal wszystkich obszarach. I, aby nadal na nie reagować, aby z sukcesem pokonywać przeciwności, musimy nadal być zjednoczeni i pewni siebie — powiedział rosyjski prezydent. Putin wezwał Rosjan, by „udali się do urn i wyrazili swoje obywatelskie i patriotyczne stanowisko, by zagłosowali na wybranego kandydata, dla pełnej sukcesów przyszłości kochanej Rosji”. - Wybory są krokiem w przyszłość - dodał.



04:27 Sekretarz stanu USA spotkał się w Waszyngtonie z szefem unijnej dyplomacji

Spotkanie Antony'ego Blinkena z Josepem Borrellem poświęcone było „potwierdzeniu wyjątkowej siły amerykańsko-unijnego partnerstwa i kontynuacji bliskiej współpracy w kluczowych kwestiach polityki zagranicznej i sprawach bezpieczeństwa” - głosi komunikat Departamentu Stanu. Obie strony potwierdziły „niezachwianą transatlantycką jedność we wsparciu Ukrainy”.



04:25 Ukraińskie drony zaatakowały wieś Prochorowka

O ataku dwóch ukraińskich dronów na wieś w obwodzie biełgorodzkim poinformował gubernator obwodu, Wiaczesław Gładkow. W wyniku ataku i detonacji dronów dach jednego z budynków mieszkalnych zapalił się. Uszkodzona została też fasada i ogrodzenie sąsiedniego domu.



04:23 W obwodzie kurskim aktywna była w nocy obrona przeciwlotnicza

Gubernator obwodu, Roman Starowojt, poinformował o aktywności obrony przeciwlotniczej w całym obwodzie i w samym Kursku, stolicy obwodu.



Tak wyglądała sytuacja na froncie w 749. dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 749. dniu wojny PAP

