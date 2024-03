Czytaj więcej Konflikty zbrojne Think tank alarmuje: Rosjanie mogą przełamać front. Sami wybiorą miejsce Braki amunicji i innego zaopatrzenia będące wynikiem opóźnień w dostawie wsparcia wojskowego z USA mogą uczynić obecną linię frontu na Ukrainie znacznie bardziej wrażliwą niż wskazywałyby względnie powolne rosyjskie postępy na różnych odcinkach (frontu) - pisze think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w swojej najnowszej analizie.

Jednak, jak przyznawał opozycyjny polityk Ilia Ponomariow, przebywający w Ukrainie i patronujący Legionowi, „początkowo było to przedsięwzięcie medialne”. Obecnie to także zwarty i wyszkolony oddział.

W trakcie czwartkowych walk drony uderzeniowe spadły na Biełgorod. Nie wiadomo czyje – ukraińskie czy ochotników. Ci drudzy nie ukrywają, że mają też pododdziały wyposażone w nie, a w czasie pierwszego ataku we wtorek to oni trafili biełgorodzką siedzibę policji politycznej FSB.

W godzinę po czwartkowych atakach w internecie opublikowano wezwanie dowódcy Korpusu do mieszkańców obwodów kurskiego i biełgorodzkiego. „Ochotnicy zmuszeni są otworzyć ogień do obiektów wojskowych w przygranicznych regionach”, dlatego Nikitin wzywał mieszkańców Biełgorodu, by natychmiast wyjechali z miasta, a władze – by przeprowadziły ewakuację wszystkich większych miejscowości.

Podobne wezwanie publikowano we wtorek, po czym nastąpiło uderzenie w siedzibę FSB oraz administrację gubernatora Biełgorodu.