Jens Stoltenberg: Rekordowe wydatki na armie państw NATO. Ukraina bliżej Sojuszu niż kiedykolwiek

NATO podsumowuje dziś 2023 rok.



Jens Stoltenberg: Pozwolić Władimirowi Putinowi wygrać? Historyczny błąd

Jens Stoltenberg podkreślał, że sojusznicy NATO muszą jak najszybciej dostarczyć wsparcie Ukrainie, a każda zwłoka przekłada się - jak podkreślał - na sytuację na polu walki na Ukrainie.



- Będzie historycznym błędem jeśli pozwolimy Władimirowi Putinowi zwyciężyć - mówił sekretarz generalny NATO.



Wydatki na obronność wybranych państw (dane SIPRI) PAP

- Nie możemy pozwolić, by liderzy autorytarni mogli robić co chcą przy użyciu siły. Byłoby to niebezpieczne dla nas wszystkich — dodał.