Rosjanie wkraczają do Rosji i wzywają żołnierzy Władimira Putina do kapitulacji

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 750 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Władimir Putin, w przededniu wyborów prezydenckich, wystąpił z apelem do Rosjan.

Rosjanie informują oficjalnie, że 14 marca doszło do ataku na wieś Tetkino w obwodzie kurskim i granicę między Ukrainą a obwodem biełgorodzkim w Rosji. We wsi Tetkino miało dojść do starć atakujących z Gwardią Rosyjską, wspomaganą przez armię i FSB. Z kolei granica w obwodzie biełgorodzkim miała być szturmowana m..in. z użyciem sprzętu ciężkiego.



Reklama

Legion „Wolność Rosji” wzywa władze obwodów kurskiego i biełgorodzkiego do ewakuacji cywilów

Tymczasem na kanałach Legionu „Wolność Rosji”, który 12 marca miał wkroczyć do Tetkino i Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, drugiej formacji rosyjskich ochotników walczących po stronie Ukrainy, pojawiają się apele do rosyjskich władz obwodowych i rosyjskich żołnierzy.



Legion „Wolność Rosji” zamieszcza apel do gubernatorów obwodów kurskiego i biełgorodzkiego — Romana Starowojta i Wiaczesława Gładkowa.