Władimir Putin wystąpił z apelem do Rosjan. "Nasz kraj przechodzi trudny czas"

Władimir Putin przed wyborami: Głosujcie w wyborach dla przyszłości kochanej Rosji

- Jestem przekonany, że rozumiecie w jak trudny czas przechodzi obecnie nasz kraj, z jak trudnymi wyzwaniami się mierzymy w niemal wszystkich obszarach. I, aby nadal na nie reagować, aby z sukcesem pokonywać przeciwności, musimy nadal być zjednoczeni i pewni siebie — powiedział rosyjski prezydent.

Każdy oddany przez was głos jest cenny i znaczący Władimir Putin do Rosjan

Putin wezwał Rosjan, by „udali się do urn i wyrazili swoje obywatelskie i patriotyczne stanowisko, by zagłosowali na wybranego kandydata, dla pełnej sukcesów przyszłości kochanej Rosji”. - Wybory są krokiem w przyszłość - dodał.

- Każdy oddany przez was głos jest cenny i znaczący — przekonywał Putin.



Do udziału w wyborach nie dopuszczono żadnego kandydata, który krytykowałby wojnę Rosji z Ukrainą lub wyrażał się krytycznie o prezydencie Rosji.