04:32 Szef szkolenia ukraińskich wojsk lądowych zapewnia, że ukraińska armia jest gotowa przeszkolić każdą liczbę zmobilizowanych żołnierzy

Gen. Wiktor Nikoliuk w rozmowie z Radiem Wolność przekonywał, że niezależnie od tego czy w ramach dalszej mobilizacji w szeregi ukraińskiej armii trafi 500 tysięcy, 200 tysięcy czy 100 tysięcy żołnierzy, armia jest gotowa na ich przeszkolenie. Gen. Nikoliuk poinformował też, że obecnie ok. 20 proc. ukraińskich żołnierzy szkoli się za granicą, a pozostali są przygotowywani do udziału w walkach w kraju. Jednocześnie ukraiński generał wyraził przekonanie, że Ukraina jest już „kilka lat przed tymi, którzy ją szkolą” jeśli chodzi o doświadczenie bojowe.



04:28 Niemiecka armia opublikowała listę sprzętu wojskowego przekazanego do tej pory Ukrainie

Wśród przekazanych Ukrainie zestawów uzbrojenia jest 30 czołgów Leoparda 1A5 i 18 czołgów Leopard 2A6, 90 bojowych wozów piechoty Marder, 52 zestawy przeciwlotnicze Gepard, 14 haubic samobieżnych PzH 2000, dwa zestawy Patriot, trzy zestawy przeciwlotnicze Iris-T i pięć wyrzutni rakiet MARS II. W najbliższej przyszłości Niemcy mają przekazać Ukrainie kolejnych 105 czołgów Leopard 1A5, 30 bojowych wozów piechoty Marder i 15 zestawów przeciwlotniczych Gepard.



04:27 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 704. dniu wojny Rosji z Ukrainą

PAP

04:23 Uczestnicy wojny na Ukrainie zachęcani przez władze Rosji do zostania nauczycielami

Rosyjskie władze zachęcają żołnierzy, którzy nie są już zdolni do służby i udziału w wojnie na Ukrainie, ze względu na stan ich zdrowia, by przekwalifikowali się na nauczycieli — podaje ukraińskie Centrum Narodowego Oporu, portal rządowy opisujący sytuację w okupowanych częściach Ukrainy. „W kilku obwodach Federacji Rosyjskiej pedagogiczne placówki szkolnictwa wyższego wdrożyły programy przekwalifikowania zawodowego dla obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy uczestniczyli w wojnie na Ukrainie. (...) Nie jest ważne, jakie wykształcenie mają przyszli 'nauczyciele'. Po ukończeniu kursu otrzymują oni prawo do podjęcia pracy jako szkolny nauczyciel” - czytamy na ukraińskim portalu.



04:17 Samochód uderzył w budkę wartownika przed ambasadą Rosji w Seulu

Jak podaje agencja Yonhap w niedzielę, ok. 22:10 czasu lokalnego, samochód typu SUV uderzył w budkę wartownika przed ambasadą Rosji w centrum Seulu. W wyniku incydentu ciężko ranny został policjant. Kierowca SUV-a nie znajdował się pod wpływem substancji odurzających. Policja wyjaśnia przyczyny incydentu.