Gdzie jest znany rosyjski opozycjonista? Żona: Zabrali go nie wiadomo gdzie

Rosyjski opozycjonista Władimir Kara-Murza został ukarany grzywną w wysokości 50 tys. rubli (ok. 560 dolarów) za to, że nie dostarczył szczegółowego raportu na temat swoich działań, do czego jest zobligowany jako osoba uznana za "zagranicznego agenta". Tymczasem Kara-Murza odsiaduje wyrok 25 lat więzienia za zdradę w kolonii karnej na Syberii.