Przedstawiciel rosyjskiego MSZ mówił też, że sprawa konfliktu w Naddniestrzu (separatystycznej republice istniejącej na terytorium Mołdawii, w której stacjonują rosyjscy żołnierze występujący tam w roli sił pokojowych) znajduje się w „głębokim kryzysie”, a „presja ekonomiczna” wywierana na Naddniestrze od 2024 roku przez władze w Kiszyniowie dodatkowo oddala rozwiązanie tego konfliktu.



Poliszczuk mówił, że Rosja jest gotowa pomóc w rozwiązaniu sporu między Kiszyniowem a Tyraspolem jako „mediator” i być gwarantem realizacji ewentualnego porozumienia.



Tymczasem wicepremier Mołdawii, Oleg Serebrian oświadczył, że Mołdawia nie wróci do formatu rozmów o sytuacji Naddniestrza, w którym uczestniczyła Rosja, dopóki trwa wojna Rosji z Ukrainą.



Kreml może prowadzić działania informacyjne mające na celu usprawiedliwienie przyszłej agresji Rosji przeciw Mołdawii, pod pretekstem ochrony Rosjan mieszkających poza granicami kraju

Bloger wojskowy zwraca uwagę na problemy Gagauzji

ISW pisze następnie w analizie, że wpływowy, związany z Kremlem bloger wojskowy, który w ostatnim czasie koncentruje się na opisywaniu sytuacji w Naddniestrzu, podkreśla, iż w separatystycznej republice i w innych autonomicznych częściach Mołdawii rośnie niezadowolenie z powodu polityki realizowanej przez Kiszyniów.



Bloger ten relacjonuje, że ok. 50 tys. mieszkańców Naddniestrza uczestniczyło w wiecu w czasie którego protestowali przeciwko presji ekonomicznej wywieranej na separatystyczne władze przez rząd Mołdawii. Bloger ten stwierdził także, że przedstawiciel autonomicznych władz Gagauzji, Siergiej Ibriszim, prosił ostatnio szefa MSZ Rosji, Siergieja Ławrowa, o wysłanie do Gagauzji nawozów jako „pomocy humanitarnej”. Ibriszim miał twierdzić też, że producenci żywności w Gagauzji nie mogą sprzedawać swoich produktów w Rosji, wskutek decyzji władz Mołdawii o opuszczeniu Zgromadzenia Międzyparlamentarnego WNP i zaapelował do Ławrowa o zniesienie ceł nakładanych na produkty sprowadzane do Rosji z Gagauzji.