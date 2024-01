Po dwóch latach wojny Ukrainie grozi katastrofa demograficzna

W zeszłym tygodniu pojawiły się jednak informacje, że Kijów naciska na kraje europejskie, by wypychały uchodźców z powrotem do domu. – To nie jest oficjalne stanowisko Ukrainy, by uchodźcy wracali, i dlatego należy zmniejszać pomoc dla nich – zaprzeczała ukraińska wicepremier Olha Stefaniszyna.

Ale pojawił się dokładnie odwrotny problem: zmniejszanie zagranicznej pomocy dla imigrantów wewnętrznych w Ukrainie. – Jesteśmy bezpośrednio związani decyzjami naszych partnerów. A oni ciągle stawiają żądania stałego weryfikowania wypłat. Według międzynarodowych zasad dwa lata to wystarczająco czasu, by uchodźcy się adaptowali – mówi inna wicepremier Iryna Wereszczuk.

Uciekinierów zaś przybywa. Już w styczniu ukraińskie władze ewakuowały ponad 40 wiosek na zapleczu północnego odcinka frontu.

– Obecnie nie widzę żadnego większego ruchu ludzi powracających do miejsc zamieszkania – mówił wysoki komisarz Filippo Grandi.

Dodał, że co prawda UNHCR pomógł odbudować lub wyremontować 27,5 tys. domów w Ukrainie, ale „zniszczenia postępują w tym samym czasie, co odbudowa”.