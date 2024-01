Resort twierdzi, że nie zbiera takich danych, i odsyła do wojewodów i samorządów. Z partycypacji w kosztach są zwolnione m.in.: dzieci, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, osoby wychowujące samotnie co najmniej trójkę dzieci. Dodatkowo, ustawodawca wydał wytyczne, by wnioski uchodźców o odpłatność rozpatrywać „w sposób humanitarny”. Samorządowcy od początku alarmowali, że trudno będzie weryfikować stan majątkowy uchodźców i że wprowadzenie odpłatności jest nierealne. Nikt tego nie kontroluje. – Życie pokazało, że mieliśmy rację. Słyszeliśmy, że naprawdę nieliczne ośrodki, w tym jeden z hosteli w Warszawie, taką odpłatność wprowadziły. Np. w naszym największym ośrodku w Sieradzu, który jest dedykowany osobom w najtrudniejszej sytuacji życiowej i zdrowotnej, praktycznie wszyscy korzystają z wyłączeń. To 400 osób, z czego pobyt 100 finansuje nasza fundacja – tłumaczy Żochowska i dodaje, że jeśli zastosować wytyczne rządu, to miesięcznie osoba musiałaby płacić blisko 2 tys. zł. – To jest nierealna stawka – mówi.

Czytaj więcej Materiał partnera Jak pomóc w powrocie do zwykłego życia Polska jest ciągle na pierwszej linii, uchodźcy z Ukrainy stale przybywają, i potrzebuje wsparcia, także finansowego, aby móc odpowiedzieć na wyzwania, mówili uczestnicy debaty.

„Wysokość opłat to kwestia indywidualnych ustaleń w poszczególnych województwach pomiędzy wojewodą/samorządem a wykonawcą” – odpowiada nam enigmatycznie MSWiA.

Np. Gdańsku co miesiąc zakwaterowanych jest ok. 220 obywateli Ukrainy. "W większości te osoby są zwolnione z odpłatności z powodu trudnej sytuacji życiowej. Na ten moment, tj. 22 stycznia, wszystkie 206 osób przebywających w wyznaczonych miejscach noclegowych są zwolnione z odpłatności. Zwolnienie z opłaty dokonywane jest na podstawie wywiadu przeprowadzanego przez pracowników Centrum Pracy Socjalnej w Gdańsku” - wyjaśnia Marcin Szeląg z biura prezydenta Gdańska.

Fundacja Leny Grochowskiej zdecydowała jednak, że od stycznia wprowadza symboliczne opłaty za pobyt – od 100 do 300 zł za osobę na miesiąc, najwięcej w ośrodku w Ożarowie, 200 zł w Konstancinie. – Mobilizujemy mieszkańców do pracy, od początku nie było u nas wyżywienia kateringowego, uchodźcy sami gotują, sami sprzątają. Nie chcemy uczyć ich wstecznej bezradności – dodaje Aneta Żochowska.

Polska przygotuje nowe warunki udzielania pomocy Ukraińcom

– Dajemy sobie pół roku na wypracowanie dobrych zmian w ustawie – mówi Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych.