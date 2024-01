Bruksela uderzy w gospodarkę Węgier. Budapeszt blokuje pomoc dla Ukrainy

W dokumencie opracowanym przez unijnych oficjeli, a ujawnionym przez „Financial Times”, opisano strategię, która ma wykorzystać słabości gospodarki węgierskiej, uderzyć w kurs forinta i doprowadzić do załamania nastrojów inwestorów, tak by zaszkodzić „rynkowi pracy i wzrostowi gospodarczemu”. Plan ten ma zostać wdrożony, jeśli węgierski premier Viktor Orban odmówi odblokowania 50 mld euro pomocy dla Ukrainy.

Unijny plan przewiduje, że jeśli na szczycie europejskim zaplanowanym na 1 lutego nie dojdzie do odblokowania tego wsparcia, przywódcy innych państw UE powinni zadeklarować, że „w obliczu niekonstruktywnego zachowania Orbana nie widzą możliwości, by Węgry dostawały nadal fundusze unijne”. Ta deklaracja ma doprowadzić do szybkiego załamania kursu forinta oraz skoku rentowności węgierskich obligacji. Twórcy tego planu prognozują również, że bez funduszy unijnych, inwestorzy zagraniczni będą mniej skłonni do inwestowania na Węgrzech.



Bruksela mówi dość Viktorowi Orbanowi

- Europa mówi w ten sposób Viktorowi Orbanowi, że ma już dość i że musi się on podporządkować. Możesz mieć pistolet, ale my mamy bazookę - komentuje Mujtaba Rahman, dyrektor w firmie konsultingowej Eurasia Group.