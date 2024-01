Naczelny dowódca Ukrainy podał się do dymisji? Ministerstwo Obrony zaprzecza

Z kolei rzecznik Zełenskiego, Siergiej Nikiforow, komentując dla informacje o rezygnacji Wałerija Załużnego, powiedział: „Nie ma takiego tematu”.

Sam prezydent w swoim cowieczornym wystąpieniu nie wspomniał o rezygnacji lub zdymisjonowaniu generała.



Konflikt Zełenskiego z Załużnym

Konflikt między prezydentem Ukrainy o głównym dowódcą armii tlił się od lata 2022, a zaostrzył po fiasku ukraińskiej kontrofensywy. Stał się konfliktem otwartym po wywiadzie, którego gen. Załużny udzielił brytyjskiemu dziennikowi „The Economist”. Mówił w nim m.in., że konflikt ukraińsko-rosyjski wszedł w fazę pozycyjną, a taka wojna jest korzystna dla Rosji, bo daje jej czas i możliwości na odzyskanie sił.



Stanowisko generała dobitnie skomentował prezydent Zełenski.



- Jeżeli wojskowy postanowił zajmować się polityką, to jego prawo, ale wtedy powinien iść do polityki, i wtedy nie może zajmować się wojną – powiedział kilka tygodni później w rozmowie z "The Sun".