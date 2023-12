Rozszerzenie wraca na agendę UE

W przypadku Bałkanów przeszkodą są niestabilne rządy, korupcja, ale także poważne wzajemne napięcia, szczególnie między Serbią i Kosowem. Serbia wprawdzie poparła rezolucję ONZ potępiającą agresję, ale nie chce przyłączyć się do antyrosyjskich sankcji. A jest to największy i najludniejszy (6,8 mln mieszkańców) wśród krajów kandydackich z tego regionu.

Mówią „rozszerzenie”, myślą Ukraina

Na tle małych i średnich kandydatów do członkostwa ujawnia się waga Ukrainy. Zsumowana ludność pozostałych kandydatów to 25,5 mln. Ukraina przed wojną to 44 mln ludzi, w części pod kontrolą Rosji. Kraj ten wprawdzie szybko się wyludnia w realiach wojny, ale nawet w najgorszym scenariuszu jest to ciągle większy potencjał ludnościowy i terytorialny, niż wszystkie, zsumowane, pozostałe kraje kandydackie.

Po raz pierwszy status kandydata uzyskało państwo, które jest w stanie wojny. Heroizm Ukrainy, walczącej o wolność własną i naszą, sprawił, że już dziś uzyskała przywileje wychodzące poza umowę o pogłębionej strefie wolnego handlu (DCFTA), która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku. Ukraińskie rodziny uzyskały dostęp do rynku pracy, służby zdrowia i edukacji.

Przedsmak tego, co znaczy członkostwo Ukrainy, mamy już teraz, w postaci konfliktu o ukraińskie zboże. Odpowiedzią na rosyjską blokadę Morza Czarnego była inicjatywa „Solidarity Lanes”, by eksportować zboże i produkty rolne do głodującej Afryki i na Bliski Wschód.

Rumunia sobie z tym poradziła, udrażniając transport i rozbudowując terminal zbożowy w Konstancji, a nawet pozyskując na te cele fundusze unijne. Polska PiS wykazała się skrajną nieudolnością. Zboże trafiło do naszych magazynów, a frustracja polskich rolników zrodziła konflikt z Ukrainą. Podobnie skutkuje niemoc w zatargach między polskimi i ukraińskimi przewoźnikami. A jest to poważny problem, gdy ukraińscy przewoźnicy przejmują przewozy kabotażowe w Europie, które dotąd były polską specjalnością.

Spichlerz świata i wyzwanie budżetowe

Potencjał Ukrainy zmusza do przemyślenia polityki rolnej UE. Żyzne czarnoziemy (28 mln hektarów wobec 11 mln ha w Polsce) to rolnictwo nowoczesne, zamienione z kołchozów w agroholdingi, w części kontrolowane przez kapitał zagraniczny (niepokojący udział Cypru). Nasze rozdrobnione rolnictwo, przeciętna 11 ha, nie ma szans w konkurencji z farmami Ukrainy, gdzie przeciętna to 485 ha. Wspólna Polityka Rolna UE, a zwłaszcza system dopłat bezpośrednich, wymaga głębokiego przemyślenia!