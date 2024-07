06:02 Na Morzu Czarnym nie ma obecnie żadnych rosyjskich okrętów

Dowództwo Marynarki Wojennej Ukrainy podaje jednocześnie, że na Morzu Azowskim są trzy rosyjskie okręty, ale żaden z nich nie jest uzbrojony w pociski Kalibr.



05:55 103 starcia na froncie w ciągu doby

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że w ciągu doby na ukraińskim froncie doszło do 103 starć. Rosjanie przeprowadzili 49 ataków powietrznych, 486 ataków z użyciem dronów i 3 109 razy ostrzelali z artylerii pozycje ukraińskich wojsk i tereny zamieszkane.



05:25 Australia przekaże Ukrainie nowy pakiet pomocy wojskowej

Pakiet ma być wart niemal 250 mln dolarów australijskich (niespełna 170 mln dolarów) - poinformował australijski resort obrony. W skład pakietu wejdą pociski do zestawów przeciwlotniczych, pociski powietrze-ziemia, broń przeciwpancerna, amunicja i wyposażenie indywidualne żołnierzy. Wartość pomocy wojskowej przekazanej od początku wojny Ukrainie przez Australię to ok. 750 mln dolarów.



04:45 W ciągu tygodnia do szpitala w okupowanym Sewastopolu miało trafić ok. 400 rannych rosyjskich żołnierzy

Informacje takie przekazuje partyzancki ruch ATESZ.



04:42 Doradca Emmanuela Macrona: Ukraina może używać francuskiej broni do atakowania celów w Rosji. Ale nie wszystkich

Emmanuel Bonne, doradca Emmanuela Macrona, na marginesie szczytu NATO wyjaśnił, że Ukraina ma prawo używać broni przekazanej jej przez Francję do atakowania celów w Rosji, sprecyzował jednak, że chodzi o cele wojskowe, przede wszystkim o siły, które Rosja gromadzi w pobliżu granicy Ukrainy, by użyć ich do agresji przeciwko sąsiadowi. - Ukraińcy mogą uderzać w cele, związane z mobilizacją przez Rosję sił do kontynuowania wojny. Ale to nie znaczy, że mogą (użyć francuskiej broni), by zaatakować jutro Kreml — podkreślił.



04:38 Szef okupacyjnych władz miejscowości Hoła Prystań i jego zastępczyni skazani przez ukraiński sąd na 12 lat więzienia

Informację taką przekazuje chersońska prokuratura. Hoła Prystań znajduje się obecnie pod rosyjską okupacją. Skazani zostali uznani winnych współpracy z agresorem. Oprócz kary więzienia sąd nałożył na skazanych karę konfiskaty mienia i pozbawił ich praw ubiegania się o urzędy publiczne na 15 lat.



04:35 Ukraina zrezygnuje ze zmiany czasu?

Ukraińska Rada Najwyższa zajmie się ustawą, która przewiduje odejście od zmiany czasu dwa razy w roku — jesienią na zimowy, a wiosną na letni — informuje parlamentarzysta partii Hołos Jarosław Żeleźniak.



04:31 Jens Stoltenberg po szczycie NATO: Widzimy koordynację działań Chin i Rosji, Chin i Białorusi

Po waszyngtońskim szczycie NATO sekretarz generalny Sojuszu na konferencji prasowej mówił, że wspólne ćwiczenia białoruskiej i chińskiej armii, które odbywają się na Białorusi, pokazują „jak bardzo Chiny zbliżają się do NATO w Europie, Arktyce i innych miejscach”. - To wpisuje się dobrze w trend, który obserwujemy: koordynacja (działań) między Chinami i Rosją, Chinami i Białorusią - dodał Stoltenberg.



04:31 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: