Pytany o efekty zakończonego właśnie szczytu NATO w Waszyngtonie Siewiera zwracał uwagę, że "wszystkie kraje (NATO) chcą zaprosić Ukrainę do Sojuszu". - Ukraina usłyszała, że ma otwartą drogę, że nic w tym zakresie się nie zmienia, że to się wydarzy. Rosja z kolei usłyszała, że musi natychmiast zakończyć tę wojnę, wycofać wszystkie siły z Ukrainy. Kraje NATO nie uznają nielegalnych aneksji terytoriów ukraińskich przez Rosję, w tym też Krymu - wyliczał. Ponadto - jak dodał - Ukraina otrzymała gwarancję "gigantycznego wsparcia". - Najbardziej namacalny efekt wynegocjowanych spraw to zobowiązanie do długoterminowej pomocy dla Ukrainy, wartej w przyszłym roku - minimum - 40 mld dolarów. To środki dotyczące pomocy zbrojeniowej, by Ukraina zbudowała i rozbudowała siłę do pokonania rosyjskiej agresji - mówił Siewiera.



Strącanie rosyjskich rakiet nad Ukrainą? Jacek Siewiera: Temat zaistniał w kuluarach szczytu NATO

Siewierę pytano też o trwającą dyskusję na temat strącania rosyjskich rakiet jeszcze nad Ukrainą, jeśli zmierzają w stronę terytorium Sojuszu.



- Temat istnieje w debacie i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, zaistniał też w kuluarach szczytu w Waszyngtonie — stwierdził szef BBN. Zastrzegł jednak, że chodzi o rosyjskie rakiety „zagrażające NATO”.

Siewiera mówił też, że prośby Ukrainy dotyczącej strącania rosyjskich pocisków jeszcze nad Ukrainą Polska "sama nie może spełnić". - Także ze względów technicznych - dodał. - Co innego, gdy rosyjska rakieta będzie w naszej przestrzeni powietrznej, bo wtedy nie mamy wyboru, musimy reagować, ale oczywiście biorąc pod uwagę wszystkie dodatkowe ryzyka z tym związane - zaznaczył.



Jak mówił, w zakresie strącania rosyjskich rakiet nad Ukrainą, Polska proponuje „użycie par dyżurnych samolotów sojuszniczych do strącania rakiet, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla terytorium NATO jeszcze nad terytorium Ukrainy”. Dodał, że „w debacie publicznej zaczyna wybrzmiewać coraz częściej coś na kształt strefy zakazu lotów lub jakiejś formy strefy buforowej, czyli przejęcia odpowiedzialności przez NATO za przestrzeń powietrzną na zachodniej Ukrainie”. - To są inne pomysły. „No fly zone” jest dużo dalej idącą koncepcją - zaznaczył. Siewiera dodał, że „od początku wojny cztery rakiety wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną”.