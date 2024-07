W podobnym tonie wypowiedział się doradca prezydenta Francji, Emmanuela Macrona. Emmanuel Bonne wyjaśnił, że Ukraina ma prawo używać broni przekazanej jej przez Francję do atakowania celów w Rosji, sprecyzował jednak, że chodzi o cele wojskowe, przede wszystkim o siły, które Rosja gromadzi w pobliżu granicy Ukrainy, by użyć ich do agresji przeciwko sąsiadowi. - Ukraińcy mogą uderzać w cele, związane z mobilizacją przez Rosję sił do kontynuowania wojny. Ale to nie znaczy, że mogą (użyć francuskiej broni), by zaatakować jutro Kreml — podkreślił.