04:39 Zełenski: W poniedziałek i we wtorek będę w Waszyngtonie

Wołodymyr Zełenski, który w niedzielę przebywał z wizytą w Argentynie, gdzie wziął udział w zaprzysiężeniu nowego prezydenta tego kraju, Javiera Mileia, w wieczornym wystąpieniu poinformował, że w poniedziałek i we wtorek "będzie ze swoim zespołem w Waszyngtonie". - Mamy zaplanowane spotkania i negocjacje - dodał wskazując, że spotka się m.in. z prezydentem USA, Joe Bidenem (spotkanie odbędzie się we wtorek). - Każdy dzień, każdą godzinę wykorzystujemy, by zdobyć więcej dla Ukrainy, dla naszego narodu - więcej możliwości, więcej ochrony, więcej siły - podkreślił ukraiński prezydent.



04:36 W ciągu doby Rosjanie osiem razy ostrzelali cele w obwodzie sumskim

W rejonie granicy między obwodem sumskim a Rosją spadły w ciągu doby 52 pociski - informuje sumska administracja obwodowa.



04:33 W nocy obwód kijowski był celem ataku rakietowego

W Kijowie aktywna była w nocy obrona przeciwlotnicza. Szczątki strąconych przez nią pocisków raniły dziecko i dwoje dorosłych w ukraińskiej stolicy - informuje Kijowska Miejska Administracja Wojskowa na swoim kanale w serwisie Telegram. Szczątki rakiet spadły na rejony darnycki i hołosijwski.



04:30 Ministrowie spraw zagranicznych państw UE będą rozmawiać w Brukseli o wsparciu dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy, obok wojny Izraela z Hamasem i sytuacji w rejonie Sahelu, będzie tematem rozmów w czasie spotkania szefów MSZ państw UE w Brukseli. W spotkaniu ma wziąć udział szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kułeba. Ministrowie będą rozmawiać o "długoterminowych zobowiązaniach i wsparciu militarnym" dla Kijowa.



04:26 Wielka Brytania i Norwegia na czele koalicji, która ma zwiększyć potencjał marynarki wojennej Ukrainy

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poinformowało, że "nowa koalicja zapewni (Ukrainie) wsparcie w długiej perspektywie, obejmujące szkolenie, dostarczenie sprzętu i tworzenie infrastruktury, by wzmocnić bezpieczeństwo na Morzu Czarnym". W ramach wsparcia Wielka Brytania ma przekazać ukraińskiej Marynarce Wojennej dwa okręty.



