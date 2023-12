Gdzie jest Aleksiej Nawalny? Opozycjonista wywieziony z kolonii karnej

Sojusznicy Aleksieja Nawalnego przekazali na platformie X, że prawnicy opozycjonisty próbowali dostać się do IK-6 i IK-7 – dwóch kolonii w obwodzie włodzimierskim, na wschód od Moskwy, gdzie mógł przebywać Nawalny

Zostali poinformowani, że Nawalnego tam nie ma.



Jego rzeczniczka Kira Jarmysz powiedziała, że głośny krytyk Władimira Putina miał dzisiaj za pośrednictwem łącza wideo uczestniczyć w posiedzeniu sądu, ale się nie pojawił. Władze więzienne miały tłumaczyć jego nieobecność problemami z energią elektryczną.



Szósty dzień bez kontaktu z Aleksiejem Nawalnym

Pomocnicy Nawalnego obawiali się, że zostanie on przeniesiony do kolonii „specjalnego reżimu”, co stanowi najsurowszy stopień w rosyjskim systemie więziennictwa, po tym, jak w sierpniu skazano go na dodatkowe 19 lat więzienia oprócz 11 i pół roku, które już spędził w więzieniu.