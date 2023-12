05:06 Zełenski w czasie spotkania z Bidenem chce poinformować prezydenta USA co Ukraina może osiągnąć w 2024 roku

- Odpychając Putina na pozycje, z których rozpoczął ofensywę 24 lutego, pozbawimy jego agresję znaczenia. Nie będzie już mógł oszukiwać Rosję, że on i jego wojny mają przyszłość - mówił Zełenski w czasie wystąpienia na Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie. - Zwiększając nasze możliwości w przestrzeni powietrznej, w szczególności (wzmacniając) obronę powietrzną na froncie, pozbawimy Rosję przewagi w powietrzu i to będzie rozwiązaniem jednego z kluczowych problemów. Prawie nikt nie wierzył, że wygramy na morzu, ale teraz jest to faktem. Musimy wygrać w powietrzu - mówił Zełenski.



04:40 Wołodymyr Zełenski spotkał się w USA z przedstawicielami amerykańskiej branży zbrojeniowej

"Jestem wdzięczny wszystkim (...) którzy pracują dla amerykańskich firm zbrojeniowych i partnerom, którzy produkują broń ratującą Ukraińców i pomagającą naszej armii bronić kraju. Ci ludzie zrobili wiele dla Ukrainy" - napisał ukraiński prezydent na swoim kanale w serwisie Telegram. We wtorek Zełenski spotka się z Joe Bidenem w Białym Domu.



04:37 W obwodzie mikołajowskim zatrzymano współpracownika rosyjskiego wywiadu wojskowego (GRU)

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że zatrzymany mężczyzna miał ustalać lokalizację zestawów przeciwlotniczych ukraińskiej armii w obwodzie mikołajowskim za co otrzymał od GRU 10 tysięcy hrywien ukraińskich zaliczki. GRU miało płacić za ustalenie dokładnej pozycji każdego ukraińskiego zestawu przeciwlotniczego. Po wypełnieniu postawionych mu zadań współpracownik GRU miał zostać ewakuowany na okupowany przez Rosjan brzeg Dniepru, gdzie mieszkają jego rodzice.



04:34 Ukraińska armia publikuje nagranie ze zniszczenia dwóch rosyjskich czołgów przez ukraińskie drony

Czołgi zniszczyli żołnierze 72. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej i 74. Samodzielnego Batalionu Rozpoznania - wynika z komunikatu.



04:31 Izba Reprezentantów Kongresu USA za zakazem importu wzbogaconego uranu z Rosji

Ustawa w tej sprawie została poparta przez całą Izbę. Teraz przepisami zajmie się Senat.



04:27 KE chce przekazać 15 mld euro zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów Ukrainie

Informacje takie przekazuje "Financial Times". We wtorek Bruksela ma zaproponować, aby zyski uzyskiwane z zamrożonych po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą rosyjskich aktywów banku centralnego Federacji Rosyjskiej przekazać Ukrainie. W latach 2023-2027 miałoby to być, według szacunków KE, 15 mld euro.



04:27 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: