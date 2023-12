Wojna w Ukrainie. Atak Rosjan prawie na całym froncie

Ale mimo oficjalnego optymizmu na innych odcinkach frontu też pojawiają się głosy, że ukraińskie oddziały powinny się cofnąć, zmienić pozycje, by zmniejszyć straty. Tak uważa część dowódców z okolic Kupianska, gdzie zaciekłe rosyjskie ataki trwają od września. W kilku miejscach ukraińscy żołnierze utrzymują tam przyczółki nad rzekami, trudne do obrony i jeszcze trudniejsze do zaopatrywania. Oficerowie sugerują więc, by cofnąć się i rzekami oddzielić od atakujących.

Bardziej krytycznie nastawieni wobec swego dowództwa wskazują zaś, że dotychczas nie zdarzyło się, by oddziały cofały się na jakieś z góry przygotowane linie obrony. Zazwyczaj odstępujący musieli sami ryć sobie nowe okopy i ziemianki, i to pod ogniem atakującego przeciwnika. Tak było na przykład w czasie zimowych walk w okolicach Bachmutu, gdzie na północ od miasta ledwo udało się powstrzymać zwycięskich wagnerowców. Obecnie raz więc zaczęty odwrót nie wiadomo, gdzie by się skończył.

Przy czym sam generał Syrśkyj przyznaje, że obecnie Rosjanie cały czas ściągają rezerwy oddziałów szturmowych w okolice Kupianska, atak trwa tam bez przerwy. Rosyjska armia nie przerywa go nawet ze względu na pogodę, nagłe odwilże unieruchamiają tam ich ciężki sprzęt, ale atakują cały czas.

Na szczęście rosyjskie ataki, choć zajadłe, są tylko lokalne. Nie widać w nich żadnego celu poza chęcią zajęcia poszczególnych miejscowości. Jeszcze na początku grudnia ukraińscy dowódcy sądzili, że natarcia mają na celu zdobycie jakiegoś „prezentu” dla Władimira Putina przed jego oficjalnym ogłoszeniem o starcie w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Ale Putin już oficjalnie poinformował, że dalej będzie prezydentem, a ataki cały czas trwają.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja: Wróżbici podają datę końca wojny z Ukrainą Od początku najazdu na Ukrainę gwiazdami rosyjskich mediów stali się różni jasnowidze, którzy prognozują oczywiście zwycięstwo Kremla w wojnie z Kijowem.

Przy tym w jednym miejscu frontu, na lewym brzegu Dniepru, inicjatywa cały czas należy do Ukraińców, którzy utrzymują tam przyczółki.