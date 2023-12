Kto wysadził kolej na Syberii? Rewizje trwają na Białorusi

Po dywersji na kolei deputowany Dumy z rządzącej Jednej Rosji gen. Andriej Guruliow (w przeszłości zastępca dowódcy Południowego Okręgu Wojskowego Rosji) oświadczył, że w Rosji powstała i działa jednostka na wzór działającego w czasie II wojny światowej kontrwywiadu Smiersz (która tropiła m.in. działaczy podziemia antykomunistycznego). - Dobrze, że na BAMie (Kolej Bajkalsko-Amurska-red.) przewróciły się cysterny. A gdyby wykoleił się pociąg pasażerski? Co byśmy opowiadali? - twierdził deputowany Dumy z partii Putina. Alarmował wówczas, że atomowym okrętom na Dalekim Wschodzie również może grozić niebezpieczeństwo.

Mówił też, że dywersantów nie powinno się skazywać na więzienie, lecz powinni oni „dożywotnio w dzikiej tajdze tyrać na rzecz ojczyzny”.

Potępił dyktatora, strajkował i stracił pracę

Według organizacji Belpol (zrzeszającej przebywających za granicą byłych funkcjonariuszy białoruskich resortów siłowych) Jeramieju jest ojcem trójki dzieci. W 2020 roku na Białorusi miał protestować po sfałszowanych przez Aleksandra Łukaszenkę wyborach oraz był w gronie strajkujących pracowników rafinerii w Nowopołocku (Naftan). Przez to miał stracić jedną z najlepiej opłacanych prac na Białorusi (był operatorem maszyn). Dalszy los mężczyzny białoruskim niezależnym organizacjom nie był już znany.

Prześladowane przez reżim Łukaszenki centrum obrony praw człowieka „Wiosna” twierdzi, że białoruskie KGB w sobotę przeprowadziło rewizje i szereg zatrzymań w Połocku z powodu dywersji na rosyjskiej kolei. Jeden z zatrzymanych, jak twierdzi „Wiosna”, zupełnie przypadkowo miał kontaktować z Jeramiejeuem przed jego aresztowaniem. Obrońcom praw człowieka nie jest znana liczba zatrzymanych, część z nich miała trafić w ręce KGB., odebrano im też telefony komórkowe.

Wiosną 2022 roku na początku rosyjskiej agresji (do której doszło również od strony Białorusi) na kolejach białoruskich w graniczących z Rosją i Ukrainą regionach dochodziło do akcji sabotażowych i dywersji, co spowalniało ruch rosyjskich ładunków wojskowych. Obrońcy praw człowieka mówią o co najmniej kilku zatrzymanych i skazanych na wieloletnie wyroki „partyzantów”.