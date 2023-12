05:03 Rosjanie zaatakowali Kijów po raz drugi w ciągu ostatnich dni

Poprzedni atak miał miejsce 11 grudnia. Do środowego ataku doszło kilka godzin po tym, jak Wołodymyr Zełenski spotkał się w Białym Domu z Joe Bidenem.



04:38 We wtorek wieczorem ukraińska obrona powietrzna strąciła rosyjskiego drona w obwodzie chmielnickim

Informacje takie przekazuje Serhij Tiurin, zastępca przewodniczącego chmielnickiej administracji obwodowej, na swoim profilu na Facebooku. Wcześniej w obwodzie ogłoszono alarm powietrzny.



04:35 Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w rosyjskim ataku na Kijów ranne zostały 34 osoby

Na swoim kanale w serwisie Telegram Kliczko napisał, że szczątki zestrzelonych przez obronę powietrzną pocisków raniły 34 osoby w rejonie dniprowskim Kijowa. 15 rannych, w tym dwoje dzieci, zostało hospitalizowanych. 19 osób otrzymało pomoc medyczną na miejscu. W rejonie dniprowskim uszkodzona została również sieć wodociągowa.



04:32 W nocy Rosjanie zaatakowali Kijów za pomocą pocisków balistycznych

Kijowska Miejska Administracja Wojskowa poinformowała, że o 3 nad ranem Rosjanie wystrzelili w stronę Kijowa rakiety, "prawdopodobnie z kierunku północno-wschodniego". Obrona przeciwlotnicza miała strącić pociski, których szczątki spadły na trzy lewobrzeżne rejony miasta: darnycki, dniprowski i desniański.



04:30 Szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow, wystąpi w środę na posiedzeniu plenarnym rosyjskiej Rady Federacji

Ławrow ma mówić senatorom o wdrażaniu koncepcji rosyjskiej polityki zagranicznej oraz odpowiadać na ich pytania.



04:27 USA podały co wejdzie w skład kolejnego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy

Departament Stanu poinformował, że w skład pakietu pomocy wojskowej, którego przekazanie Ukrainie Joe Biden ogłosił we wtorek w czasie spotkania z Wołodymyrem Zełenskim, wejdą m.in. amunicja artyleryjska, pociski do zestawów HIMARS, radary, amunicja przeciwpancerna, amunicja do broni ręcznej oraz części zamienne. Pakiet ma mieć wartość 200 mln dolarów. Jednocześnie sekretarz stanu, Antony Blinken ostrzegł, że jeśli Kongres nie zatwierdzi kolejnych środków na pomoc dla Ukrainy "może to być jeden z ostatnich pakietów pomocy, które USA będą w stanie przekazać Ukrainie".



04:22 Fregata Floty Czarnomorskiej wzięła udział w ćwiczeniach z algierską marynarką wojenną

Służba prasowa Floty Czarnomorskiej poinformowała, że fregata rakietowa Admirał Grigorowicz zakończyła udział w ćwiczeniach marynarki wojennej z okrętami algierskiej marynarki. W czasie ćwiczeń załogi okrętów "współdziałały przy przeciwdziałaniu nielegalnym działaniom na morzu, a także przeprowadziły akcję poszukiwawczą i ratunkową" - informuje Flota Czarnomorska. Ćwiczenia odbyły się na wodach Morza Śródziemnego.



