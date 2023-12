Fitch o Ukrainie: PKB mocno w górę, ale niewypłacalność wciąż możliwa

W poniedziałek Fitch potwierdził długoterminowy rating Ukrainy w walucie obcej na poziomie „SS” (wysokie prawdopodobieństwo niewypłacalności). „Potwierdzenie to odzwierciedla oczekiwania Fitch dotyczące dalszej restrukturyzacji zadłużenia komercyjnego przed zakończeniem dwuletniego moratorium na spłatę euroobligacji w dniu 1 września 2024 r.”, podał Fitch Ratings.

Ocena emitenta w walucie krajowej jest na poziomie „CCC-”. Wyższy rating zadłużenia w walucie lokalnej odzwierciedla oczekiwania, że ​​w przyszłym roku zostanie on wyłączony z restrukturyzacji. Agencja zauważyła, że ​​rating w walucie krajowej odzwierciedla w dalszym ciągu wysokie ryzyko kredytowe zadłużenia długoterminowego, częściowo wynikające z niepewności, co do źródeł finansowania na potencjalnie przedłużający się okres bardzo wysokich deficytów budżetowych.

Fitch spodziewa się, że wojna na Ukrainie będzie trwała przez 2024 r. w obecnym szerokim zakresie. Pomimo to agencja poprawiła in plus prognozę dla PKB Ukrainy. W 2023 roku gospodarka zyska 5,1 proc. To o 1,6 punktu procentowego więcej niż w ostatnim badaniu z czerwca. Powody do optymizmu dała dalsza adaptacja biznesu do warunków wojennych, poprawa zaufania konsumentów i rozwój rolnictwa.

Fitch przypomina, że wskutek napaści zbrojnej Rosji, spowodowanych agresją zniszczeń i wojennych obciążeń budżetowych, gospodarka Ukrainy straciła w minionym roku 29,1 procent.