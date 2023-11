05:23 Słowaccy przewoźnicy dołączają do protestu polskich przewoźników na granicy z Ukrainą

Związek słowackich przewoźników UNAS zapewnił, że blokada granicy nie zakłóci transportu pomocy humanitarnej, pomocy wojskowej, żywych zwierząt, paliwa oraz towarów przewożonych w chłodniach lub świeżych.

05:09 Słowacja przedłuża i rozszerza zakaz importu ukraińskich produktów rolnych

Rząd Roberta Fico rozszerzył zakaz, obejmujący wcześniej m.in. pszenicę i kukurydzę na miód, cukier i soję.



04:36 W środę prezydent Ukrainy odwiedził obwody odeski, mikołajowski i chersoński

- Dziękuję wszystkim, którzy troszczą się o nasz kraj i nasz naród. Dziękuję wam, Odesso, Mikołajowie, Chersoniu. Dziękuję za ten dzień. Chwała naszemu silnemu narodowi - mówił w wieczornym wystąpieniu Zełenski.



04:33 MAEA: Ubiegłej nocy w pobliżu Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej rozległy się eksplozje

Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, monitorujący sytuację bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych na Ukrainie alarmują, że ubiegłej nocy w pobliżu Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej rozległy się eksplozje. Eksplozje miały być słyszane przez 20 minut - wynika z raportu MAEA.



04:31 Obwody żytomierski, winnicki i chmielnicki zagrożone atakiem dronów

Alarm powietrzny ogłosiło w tych obwodach Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy. W obwodzie winnickim aktywna miała być obrona przeciwlotnicza. Z kolei w obwodach dniepropietrowskim, zaporoskim i donieckim ogłoszono alarm rakietowy.



04:30 Żołnierze Sił Specjalnych Ukrainy podali koordynaty, które pozwoliły zniszczyć rosyjski wóz dowodzenia

Wóz dowodzenia został zniszczony przez ukraiński zestaw HIMARS. Zdarzenie miało miejsce na froncie południowym.



04:26 Siergiej Ławrow przybył do Skopje, gdzie w czwartek weźmie udział w spotkaniu szefów MSZ państw OBWE

Samolot z Ławrowem na pokładzie wylądował w stolicy Macedonii Północnej o 22:59 czasu lokalnego w środę. Samolot z rosyjską delegacją w drodze do Macedonii Północnej nie wleciał w przestrzeń powietrzną Bułgarii, mimo otrzymanej zgody, ponieważ Bułgaria domagała się, by na pokładzie samolotu nie było objętej sankcjami rzeczniczki MSZ Marii Zacharowej. Ostatecznie Rosjanie skorzystali więc ze zgody na przelot przez przestrzeń powietrzną Grecji. Oba kraje UE zgodziły się na przelot rosyjskiego samolotu ze względu na podróż delegacji rosyjskiej na szczyt OBWE - co do zasady unijna przestrzeń powietrzna jest zamknięta dla rosyjskich samolotów.



04:22 Hamas zwolnił dwie zakładniczki, które mają obywatelstwo Rosji

Uwolnienie Rosjanek przez Hamas potwierdził Międzynarodowy Czerwony Krzyż - podała rzeczniczka MSZ Rosji, Maria Zacharowa. Dzień wcześniej o uwolnieniu Rosjanek poinformował Hamas. Hamas podkreślił, że Rosjanki uwolniono na prośbę strony rosyjskiej.



04:21 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: