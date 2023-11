Rosja: Lojalka na granicy od cudzoziemca

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt ustawy wprowadzający „umowę o lojalności”, którą przyjeżdżający do Rosji będą musieli podpisywać na granicy.

Zgodnie z nią przybywającym nie będzie wolno w Rosji „dyskredytować wewnętrznej i zagranicznej polityki Kremla, jej organów władzy i osób urzędowych”, „deformować historycznej prawdy o wkładzie narodu radzieckiego w zwycięstwo nad faszyzmem”. Ale też „nadużywać wolności słowa” czy „odrzucać konstytucyjnie znaczących wartości moralnych” i „propagować nietradycyjne stosunki seksualne”.

Nie wiadomo, jakie kary zamierza wprowadzić resort za złamanie „umowy”. Jeśli przyjeżdżający odmówi podpisania jej (lub naruszy po przekroczeniu granicy), to zostanie deportowany na własny koszt – co również przewiduje „umowa”.

Z punktu widzenia Polski to niewielki problem, ponieważ ruch graniczny z Rosją to obecnie zaledwie 1 proc. całego ruchu na naszych granicach, stanowiących zewnętrzne granice Unii. Od nas trudniej się dostać do państwa Putina, ponieważ zamknięte są dwa z czterech przejść granicznych z obwodem królewieckim. Choć cały czas kursują rejsowe autobusy do Królewca, jak i do Mińska, skąd można dostać się do Moskwy.