Słowacja: Przewoźnicy będą blokować przejście graniczne z Ukrainą do odwołania

Jan Pawlicki: Zagłodzić, zaorać czy pielęgnować - co dalej z TVP?

Zapowiadane przez koalicję zmiany w mediach publicznych sprowadzają się do dwóch kwestii: kto przejmie TVP i Polskie Radio i jaki zastosuje fortel, by to zrobić. Jednak poza wytypowaniem „swoich ludzi” na kierownicze stanowiska politycy nie za bardzo wiedzą, jaki ma być efekt reformy telewizji publicznej i radia.