"Planowanie obronności Europy powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby uniemożliwić Putinowi wyczucie słabości na jej flance – zwłaszcza jeśli wątpi on w gotowość prezydenta Trumpa do walki w przypadku ataku na kraj NATO" - czytamy.

Najlepszym sposobem na odstraszenie Putina miałoby być natychmiastowe wykazanie zdeterminowanego zaangażowania Zachodu w rozwój Ukrainy "kwitnącej, demokratycznej i skierowanej na Zachód". Dlatego należy uzbroić Ukrainę w obronę powietrzną i rakiety dalekiego zasięgu, które mają uderzyć w rosyjskie linie zaopatrzenia, dlatego tak ważne jest, aby USA zatwierdziły najnowszą transzę pomocy. A ponieważ magazyny zachodniej broni są już przetrzebione, należy tę bron intensywnie produkować.



"Europa powinna podwoić wysiłki, aby zapewnić Ukrainie postęp, obiecując pieniądze i przystąpienie do UE. Europejscy przywódcy nie uznali skali tego zadania – wręcz wydaje się, że zbyt wielu się przed nim wzbrania. To głupota. Powinni zwracać uwagę na Leona Trockiego: może oni nie są zainteresowani wojną, ale wojna interesuje się nimi" - kończy "The Economist" swoją analizę.