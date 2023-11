Bloomberg: Dlaczego Zełenski nie podpisuje ustawy o mobilizacji?

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 645 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Grecja przepuściła przez swoją przestrzeń powietrzną samolot z rosyjską delegacją z Siergiejem Ławrowem na pokładzie. Ławrow przyleciał do Skopje na spotkanie szefów MSZ państw OBWE.

Plan, który leży na prezydenckim biurku, zatwierdzony już przez Radę Najwyższą, przewiduje między innymi obniżenie granicy wieku z 27 do 25 lat.

Zamiast go jednak podpisać, Zełenski w zeszłym tygodniu zwrócił się do swojego rządu i najwyższych władz o bardziej kompleksowy pakiet, lepiej dostosowany do narodu wyczerpanego wojną i przygotowującego się na kolejną zimę walk. Po raz kolejny odłożono więc zatwierdzony przez ukraiński parlament plan obniżenia wieku poborowego w czasie wojny dla mężczyzn bez doświadczenia wojskowego z 27 do 25 lat.

Opóźnienie w decyzji odnośnie poboru do wojska uwypukla narastający problem uzupełniania szeregów armii, przerzedzonych trwającym od dwóch lat konfliktem, który według naczelnego dowódcy, generała Załużnego, przerodził się w impas.