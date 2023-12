04:36 Wołodymyr Zełenski informuje o odznaczeniu pięciu oficerów walczących na kupiańskim odcinku frontu

- Byłem w Kupiańsku - to ważne, by wspierać nasze miasto i naszych obrońców. Spotkałem się z generałem Syrskim i dowódcami, którzy walczą na odcinku kupiańskim. Odznaczyłem pięciu oficerów, którzy byli na spotkaniu (...). Dziękuję wam, wojownicy, za waszą wytrwałość i waszą codzienną, ciężką pracę - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:34 Obwód sumski ostrzelany 24 razy w ciągu doby

W wyniku ostrzału moździerzowego miasta Seredyna-Buda ranny został 39-letni mężczyzna.



04:31 Przestanie obowiązywać porozumienie o współpracy ws. granicy między Finlandią a Rosją

Porozumienie miała wypowiedzieć Rosja, która poinformowała o tym stronę fińską w październiku. Teraz o wygaśnięciu porozumienia poinformował fiński rząd - porozumienie przestanie obowiązywać 24 stycznia 2024 roku. Porozumienie zawarto w 2012 roku - na jego mocy Rosja i Finlandia wspólnie angażowały się w "socjoekonomiczny rozwój obszarów przygranicznych".



04:27 Argentyna nie dołączy do BRICS

Po wyborze na prezydenta Javiera Mileia Argentyna zmieniła stanowisko ws. przystąpienia do BRICS, forum współpracy międzynarodowej, do którego należą Rosja, Brazylia, Indie, Chiny i RPA. O tym, że Argentyna nie przystąpi do BRICS, mimo wcześniejszych deklaracji, napisała na platformie X (dawny Twitter) Diana Mondino, która w przyszłej administracji ma zostać szefową MSZ.



04:23 Od piątku Rosjanie mogą wysyłać pytania do Władimira Putina

Na wybrane pytania Putin odpowie 14 grudnia, podczas programu "Linia bezpośrednia" połączonego z dużą konferencją prasową. Putin odpowie na pytania Rosjan po raz pierwszy od wybuchu wojny Rosji z Ukrainą.



04:22 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: