Głodówka ukraińskich kierowców przerwana: „pewne porozumienie” osiągnięte

Zdaniem ukraińskiego resortu takie stanowisko jest nie do przyjęcia dla Ukrainy i Unii Europejskiej, gdyż jest normą dyskryminującą w stosunku do innych krajów. To ostatnie zostało potwierdzone 30 listopada podczas spotkania Platformy Koordynacyjnej Ukraina-Polska-UE z udziałem kierownictwa Dyrekcji ds. Transportu i Mobilności Komisji Europejskiej (DG MOVE).

Jednocześnie ministerstwo odbudowy Ukrainy wspólnie z DG MOVE wypracowuje strategiczne rozwiązania, które rozwiążą sytuację z kolejkami na granicy i zmniejszą napięcie w kwestii transportu drogowego. Przynajmniej takie są deklaracje.