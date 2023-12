Orban: Stwórzmy w UE fundusz wsparcia Ukrainy. Niech płaci ten, kto chce

Wszyscy powinni zasilać fundusz, jeśli chcą i możemy wysyłać pieniądze Ukrainie (z tego funduszu) Viktor Orban, premier Węgier

Zamiast rozmów o członkostwie Ukrainy w UE Orban proponuje więc partnerstwo strategiczne między Ukrainą a UE. - To (porozumienie) mogłoby trwać od 5 do 10 lat, przybliżmy ich (do UE), ponieważ obecnie różnice są zbyt duże - stwierdził premier Węgier.



Propozycja Orbana pojawiła się dzień po tym, gdy unijni urzędnicy zaczęli sygnalizować, że bliskie jest odblokowanie miliardów euro z funduszy unijnych dla Węgier, których wypłatę Bruksela zawiesiła w związku z obawami o stan praworządności na Węgrzech (chodzi przede wszystkim o środki z Funduszu Odbudowy).



Viktor Orban chce oddzielnego funduszu na pomoc dla Ukrainy

Premier Węgier mówił też, że jeśli UE chce nadal wspierać finansowo Ukrainę, powinna stworzyć oddzielny fundusz finansowy, poza budżetem UE, w oparciu o porozumienie międzyrządowe.



- Wszyscy powinni zasilać fundusz, jeśli chcą i możemy wysyłać pieniądze Ukrainie (z tego funduszu) - oświadczył Orban dodając, że finansowanie Ukrainy z budżetu UE zbyt mocno obciążyło ten budżet.