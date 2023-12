Putina stać, by przez lata walczyć z Ukrainą

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Jak Ukraina i Rosja mobilizują żołnierzy Kijów szuka pomysłu na skuteczną mobilizację. Putin dużymi pieniędzmi wabi rodaków na wojnę z Ukrainą.

– Gdyby z jakichś powodów tej pomocy zabrakło, nawet po obcięciu innych wydatków brakowałoby nam co najmniej 1 biliona hrywien (27 mld dolarów – red.). Przecież nie moglibyśmy całego budżetu kraju wydać na armię. Nie widzę rozwiązania gospodarczego, które pomogłoby nam wybrnąć z takiej sytuacji. Teoretycznie moglibyśmy przeprowadzić kreację pieniądza, ale to wywołałoby hiperinflację i gigantyczny wzrost cen – mówi „Rzeczpospolitej” kijowski ekonomista Ołeksandr Ochrimenko.

Władimir Putin również podpisał budżet na przyszły rok, a także zatwierdził planowe budżety na lata 2025–2026. W przyszłym roku budżet państwa rosyjskiego ma sięgać ponad 36 bilionów rubli (równowartość 412 mld dolarów). Z tego ponad 72 mld dolarów ma trafić do wojskowych. To nie wszystko, bo część wydatków obronnych (dotyczących m.in. przemysłu zbrojeniowego) utajniono, a część wydatków przerzucono na przedsiębiorców i bogate rosyjskie miasta, jak Moskwa czy Petersburg. I wygląda na to, że będzie to największy budżet wojskowy w Rosji od czasów zimnej wojny.

Znany niezależny rosyjski ekonomista Władysław Inoziemcew zwraca uwagę, że Putin ucina wydatki na programy socjalne i służbę zdrowia. Ostatnio zamroził też pensje urzędników, polityków i sędziów do 1 stycznia 2025 roku. Podnosi zaś wojskowym i mundurowym.

– Jak długo to wszystko może trwać? Zaryzykowałbym stwierdzenie, że cztery–pięć lat. Po tym powierzchowne problemy gospodarcze przekształcą się w systemowe i władze będą musiały myśleć o zmianach strategii – pisze na łamach „The Moscow Times” przebywający w USA Inoziemcew.

Skąd Putin ma pieniądze na kontynuowanie wojny? Według niedawnych obliczeń Bloomberg Economics tylko w 2022 r. na imporcie ropy i gazu Rosja zarobiła około 285 mld dolarów. – Od rozpoczęcia wojny sprzedają mniej, ale wciąż sprzedają i otrzymują wielomiliardowe zyski. Przed wojną ze sprzedaży samej ropy Rosjanie otrzymywali 250 mld dolarów. Teraz zarabiają około 120 mld rocznie. Europa kupuje mniej, ale więcej kupują Indie i Chiny, a to są przecież ogromne rynki – tłumaczy Ochrimenko.