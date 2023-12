Były prezydent Ukrainy zablokowany na granicy z Polską. Petro Poroszenko nie mógł wyjechać z kraju

Petro Poroszenko przekazał, że miał zamiar udać się do Polski, by pomóc w negocjacjach z protestującymi polskimi przewoźnikami. Kolejnym etapem podróży byłego prezydenta miały być Stany Zjednoczone, gdzie Poroszenko - według swojej deklaracji - miał starać się o wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją.

Poprzednik Wołodymyra Zełenskiego zarzucił administracji obecnego prezydenta Ukrainy unieważnienie swego pozwolenia na opuszczenie Ukrainy oraz polityczną grę przed wyborami.

- To antyukraińska dywersja - stwierdził Poroszenko oceniając, że uniemożliwienie mu wyjazdu z kraju utrudnia wysiłki dyplomatyczne jego zespołu oraz jest ciosem w zdolności obronne Ukrainy. Były prezydent podał, że miał w planach spotkania z członkami polskiego Sejmu i amerykańskiego Senatu.

- A teraz nasz zespół jest zmuszony przygotowywać listy z przeprosinami za odwołanie tych spotkań z powodu absurdalnych działań władz. To bezsensowny atak na jedność, którego nie da się zrozumieć ani wytłumaczyć - zaznaczył Poroszenko dodając, że jedność to klucz do zwycięstwa Ukrainy i oceniając, że najbliższe dwa tygodnie będą bardzo ważne dla Kijowa.