Dlaczego Rosjanie popierają wojnę

– Z dość szczególnych i skomplikowanych powodów w oczach Rosjan Putin odpowiada tylko za jedną, za to najważniejszą, rzecz. Odpowiada za sławę Rosji na globusie, na kuli ziemskiej. I dlatego wszystkie problemy, porażki, niedostatki, katastrofy i korupcja nie wpływają na jego popularność – wyjaśnia.

Jedynie ubiegłoroczna wrześniowa mobilizacja doprowadziła do jej przejściowego spadku. „Powstrzymując się od ogłoszenia kolejnej mobilizacji władze są w stanie utrzymać społeczny spokój i obojętność” – piszą z kolei autorzy raportu.

Jak wynika z badań, Rosjanie uważają, że wojna szybko się nie skończy, dlatego starają się na nią nie zwracać uwagi. Ale mobilizacja mogłaby ich wytrącić z tej równowagi. – Następuje rutynizacja wojny, nic szczególnego się nie dzieje, ona trwa i trwa, a żyć trzeba. I władze to zadowala, i większą część społeczeństwa – opisuje Andriej Kolesnikow nową „umowę społeczną” w Rosji.

– Z kim my prowadzimy wojnę? Rosjanie uważają, że z USA i NATO, z Zachodem. A Ameryka to taki przeciwnik, w którego Rosja wpatruje się cały czas. Autorytet Rosji dla samej siebie utwierdza się poprzez Amerykę, jeśli ona nas szanuje. A jak zrobić, by nas szanowała. (…) Obecnie jedyne to siła wojenna – wyjaśnia Lewinson nieco chorobliwe, acz wykrywane przez socjologów rosyjskie resentymenty.