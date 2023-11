Rzecznik Kremla mówi o "głupiej" decyzji Bułgarii i prowokacji NATO

- Nie ma w tym nic nowego, to nie pierwszy taki program współpracy. Jest jasne, że NATO zamierza kontynuować kontakty z Ukrainą. Tak, to jest coś co nam się nie podoba i uważamy działania NATO za dość prowokacyjne w swojej naturze, w odniesieniu do naszych obaw dotyczących bezpieczeństwa - podkreślił Pieskow.