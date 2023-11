04:47 Wołodymyr Zełenski mówi o skuteczności ukraińskiej obrony przeciwlotniczej

W wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski mówił, że Ukraina musi "rozwijać i wzmacniać mobilne grupy obrony przeciwlotniczej" i pozyskiwać skuteczne zestawy obrony przeciwlotniczej. Podkreślał też, że otrzymane już zestawy Patriot i NASAMS okazały się "wysoce skuteczne" i podziękował partnerom Ukrainy za ich dostawy.



04:43 Wspólne Siły Ekspedycyjne (JEF) wyślą okręty i samoloty w rejon Morza Bałtyckiego i Morza Północnego, by chronić podwodną infrastrukturę

Informację taką przekazało estońskie Ministerstwo Obrony. JEF to koalicja pod wodzą Wielkiej Brytanii, w skład której wchodzą kraje północnej Europy. Swoje okręty i samoloty w rejon Morza Bałtyckiego, Morza Północnego i cieśnin duńskich wyślą Wielka Brytania, Łotwa, Litwa, Finlandia, Szwecja i Estonia.



04:37 Na terenach okupowanego obwodu ługańskiego nie wszędzie przywrócono dostawy gazu

Informacje takie przekazuje Ługańska Administracja Obwodowa na swoim profilu na Facebooku. Dostaw gazu nie przywrócono w rejonach swatowskim i kremińskim. W efekcie wielu mieszkańców obwodu pozbawionych ma być ogrzewania.



04:34 Mołdawia zapowiada zniesienie stanu wyjątkowego obowiązującego w tym kraju od lutego 2022 roku

Przedstawiciel rządu miał powiedzieć przedstawiając wniosek o przedłużenie stanu wojennego o kolejnych 30 dni na forum parlamentu, że jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, będzie to ostatnie przedłużenie. Stan wyjątkowy obowiązuje w Mołdawii od lutego 2022 roku. Został wprowadzony w związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju, za jaki władze w Kiszyniowie uznały wojnę toczącą się na Ukrainie.



04:32 Polska otrzymała 11 i 12 egzemplarz samolotu FA-50

O zakończeniu pierwszego etapu dostaw samolotów szkolno-bojowych zakupionych w Korei Południowej, poinformował na Twitterze minister obrony, Mariusz Błaszczak.



04:29 Rosja: Nie było negocjacji między Antonym Blinkenem a wicepremierem Rosji na marginesie szczytu APEC w San Francisco

Siergiej Riabkow, wiceminister spraw zagranicznych Rosji zaprzeczył doniesieniom, jakoby na marginesie szczytu APEC w San Francisco doszło do negocjacji między Antonym Blinkenem a stojącym na czele delegacji rosyjskiej wicepremierem Rosji, Aleksiejem Owerczukiem. Riabkow przyznał jednocześnie, że na szczycie APEC doszło do kontaktów między przedstawicielami USA i Rosji, ale odbywały się one "na poziomie eksperckim" i dotyczyły przede wszystkim negocjacji na temat treści oświadczenia wydanego na zakończenie szczytu.



04:22 Rosyjski resort obrony informuje o ostrzelaniu ukraińskich pozycji artyleryjskich w rejonie Łymanu

Pozycje ukraińskiej artylerii ostrzelały załogi haubic 2A36 Hiacynt-B, które wcześniej otrzymały koordynaty pozycji Ukraińców dostarczone przez rozpoznanie. Ponadto Rosjanie mieli ostrzelać ukraińskie składy amunicji.



