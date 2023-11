Amerykanin, odsiadujący wyrok w Rosji, zaatakowany w więzieniu

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 644 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Sześć państw tworzących Wspólne Siły Ekspedycyjne wyśle okręty i samoloty w rejon Morza Bałtyckiego i Morza Północnego.

Whelan został uderzony w twarz i musiał się bronić w czasie incydentu w kolonii karnej w Mordowii, w której odsiaduje wyrok, gdy próbował skłonić drugiego więźnia, by ten się posunął - wynika z oświadczenia jego brata.



Do bójki doszło w warsztacie krawieckim.



Paul Whelan zaatakowany, bo więźniowie mają "antyamerykańskie uprzedzenia"?

- Nowy więzień zablokował linię produkcyjną i Paul chciał skłonić go do przesunięcia się. Po kilku prośbach więzień uderzył Paula w twarz, w efekcie połamał okulary Paula i próbował uderzyć go drugi raz - relacjonował Dave Whelan, brat Paula.



- Paul zablokował drugie uderzenie, a inni więźniowie interweniowali i powstrzymali więźnia przed dalszym atakiem na Paula - dodał brat uwięzionego w Rosji Amerykanina.