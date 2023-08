04:43 Zełenski: Negocjujemy dostawy nowych zestawów przeciwlotniczych dla Ukrainy

- Dziękuję każdemu wojownikowi, który broni każdego dnia i każdej nocy ukraińskiego nieba. Pracujemy bardzo ciężko, by dostarczyć Ukrainie nowych zestawów obrony przeciwlotniczej. To nie jest czas, by mówić publicznie o szczegółach, ale negocjacje na temat dodatkowych zestawów obrony powietrznej trwają z różnymi partnerami - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:40 W środę wieczorem nad obwodem briańskim zestrzelono dwa drony

Nagrania ilustrujące atak pojawiły się na kanałach w serwisie Telegram.



04:37 Na okupowanym Krymie rozległy się eksplozje

Eksplozje miały rozlec się w środę wieczorem w rejonie miejscowości Perewalne, gdzie stacjonuje 126. Samodzielnej Gwardyjskiej Brygady Obrony Wybrzeża Floty Czarnomorskiej. Niektórzy świadkowie twierdzą, że oprócz eksplozji słychać było odgłosy przypominające wymianę ognia.



04:35 Łotewska pomoc dla Ukrainy przekroczyła poziom 1 proc. PKB

Takie wyliczenia przedstawiła w hiszpańskim Toledo, przed rozpoczęciem nieformalnego spotkania ministrów obrony państw UE, minister obrony Łotwy Ināra Mūrniece. - Dziś koncentrujemy nasze wysiłki na szkoleniu ukraińskich żołnierzy - dodała.



04:32 Rosyjski rząd będzie omawiał kwestię dodatkowych środków dla 11 zamkniętych lotnisk w południowej i środkowej Rosji

Chodzi o lotniska zamknięte dla ruchu cywilnego po rozpoczęciu wojny na Ukrainie - to m.in. porty lotnicze w Biełgorodzie, Briańsku, Woroneżu, Krasnodarze, Kursku, Rostowie nad Donem i Symferopolu. W 2022 roku władze Rosji przekazały im łącznie 7,6 mld rubli (ok. 80 mln dolarów) na poprawę ich sytuacji finansowej. W tym roku lotniska otrzymały dodatkowe 2,5 mld rubli (ok. 26 mln dolarów).



04:27 Rosja znów oskarża koalicję pod wodzą USA o naruszanie przestrzeni powietrznej nad Syrią

Admirał Wadim Kulit, zastępca szefa rosyjskiego Centrum Koordynacyjnego ds. Pojednania Walczących Stron w Syrii, oskarżył "siły tzw. międzynarodowej koalicji antyterrorystycznej" na czele której stoi USA, o stwarzanie niebezpiecznych sytuacji w przestrzeni powietrznej nad Syrią. Z jego słów wynika, że w ciągu doby doszło do ośmiu przypadków naruszenia protokołów z 9 grudnia 2019 roku, które były związane z przelotami bezzałogowych statków powietrznych nieuzgodnionych ze stroną rosyjską. Ponadto w rejonie Al-Tanf cztery pary myśliwców F-35, trzy pary myśliwcó F-16 i para myśliwców Typhoon oraz dwa wielozadaniowe drony MQ-1C miały 18 razy naruszać przestrzeń powietrzną.



04:25 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: