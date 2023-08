Biały Dom uziemia rosyjskie odrzutowce. Nowe sankcje

Oznacza to, że maszyny nie mogą być obsługiwane na amerykańskich lotniskach. Dopuszczenie ich do ruchu w innych krajach może grozić wtórnymi sankcjami USA wobec miejscowych lotnisk i samolotów.

Wpływ sankcji na rosyjskie lotnictwo

Agencja Unian przypomina, że 17 maja wyszło na jaw, iż po zeszłorocznej agresji Rosji na Ukrainę rosyjskie linie lotnicze wykonały dwa tysiące lotów samolotami wyposażonymi w części i podzespoły, które utraciły ważność.

Utrudnienia w utrzymaniu przez rosyjskie linie zdatności do lotu maszyn produkcji zachodniej będą coraz większe, co grozi niedoborami floty. 6 lipca okazało się, że Ukraina znacjonalizowała samoloty wiodącego producenta samolotów wojskowych Rosji. Przejęty majątek objętego sankcjami rosyjskiego koncernu Rostech został włączony do skarbu państwa Ukrainy. Mowa o samolocie towarowo-pasażerskim AN-140-100 wartym prawie 150 mln hrywien.

Sankcje zatrzymały też produkcję samolotu Sukhoi SupeJet (SSJ-100), który był składany w kooperacji z włoskim Leonardo. Rosyjska United Aircraft Corporation próbuje teraz sprzedać swoje aresztowane w wyniku sankcji udziały w spółce SuperJet International (SJI) - joint venture z Leonardo.

Kupującym może zostać spółka inwestycyjna MarkAB Capital ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Umożliwi to rozpoczęcie w ZEA montażu rosyjskiego samolotu Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). SJI musi jednak uzyskać europejski certyfikat na samolot, który należy do firmy Jakowlew (dawny Irkut).

Biuro Inwestycyjne w Abu Zabi zatwierdziło w czerwcu projekt budowy regionalnej linii montażowej samolotów w Al Ain, nie ujawniło jednak informacji na temat samego samolotu, który planuje produkować. Zaznacza się, że fabryka może powstać do 2025 r., a do 2026 r. zorganizowany zostanie łańcuch dostaw niezbędnych komponentów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Włoch. Wartość inwestycji w pierwszym etapie szacowana jest na 200 mln euro.

Eksperci są sceptyczni co do perspektyw projektu w ZEA. Jest mało prawdopodobne, by strona rosyjska objęta wieloma sankcjami była w stanie współpracować lub otrzymać komponenty z zagranicy. Będą problemy ze znalezieniem alternatyw dla wielu komponentów, od układów klimatyzacji po unikalne opony, których linię produkcyjną zatrzymał francuski Michelin w 2022 r.