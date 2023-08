Putin chce przejąć kontrolę nad imperium najemników Grupy Wagnera

Przyszłość operacji Grupy Wagnera ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez Kreml celu przeciwstawienia się Zachodowi w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Rozmieszczając armię złożoną z tysięcy najemników, wagnerowcy pozwolili Rosji odzyskać część wpływów z czasów sowieckich w tych bogatych w zasoby regionach kosztem Stanów Zjednoczonych i byłej potęgi kolonialnej Francj.

Wchłonięcie najemników w oficjalne struktury oznacza, że ​​Rosja zrzeknie się tej przewagi, ale utrzyma, a nawet wzmocni swoje wpływy w kilku krajach.

- Zawsze oczekiwano, że zbuntowana Grupa Wagnera zostanie ponownie mocno przypięta do smyczy Kremla – powiedziała Alia Brahimi, ekspertka Rady Atlantyckiej, która doradzała kilku rządom w sprawie polityki na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. - Ale zła wiadomość dla Putina jest taka, że ​​stawia go to teraz osobiście w sądzie za wyzysk i nadużycia Grupy Wagnera, a także za brutalne działania, z których słynie.