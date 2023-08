W Wielkiej Brytanii pojawią się amerykańskie F-35. Trafi tam też broń atomowa USA?

Czytaj więcej Polityka Korea Północna ćwiczyła atak atomowy na Koreę Południową Korea Północna przeprowadziła symulację uderzenia atomowego na cele w Korei Południowej - informują północnokoreańskie media państwowe.

Z dokumentów ujawnionych przez Kongres USA wynika, że siły powietrzne zażądały przekazania im 50 mln dolarów na stworzenie dodatkowej infrastruktury, która może być związana z pojawieniem się broni atomowej w bazie Lakenheath.

Źródło "The Telegraph" twierdzi, że amerykańskie F-35 pojawią się w bazie Lakenheath pod koniec 2023 roku, albo w 2024 roku.



54 myśliwce F-35 mają zastąpić stacjonujące obecnie w tej bazie F-15.



- To nowsze, mające więcej możliwości myśliwce, które mają większy zasięg (...) co jest kluczowe, jeśli miałyby zostać wykorzystane do precyzyjnego uderzenia z użyciem broni atomowej - mówi rozmówca dziennika.