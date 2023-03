05:18 Ukraiński analityk wojskowy: Przełamanie na północ od Bachmutu zagraża ukraińskim obrońcom

Ołeh Żdanow, ukraiński analityk wojskowy, na nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych mówi, że Rosjanie wbili się klinem w ukraińskie pozycje między wioskami Berchiwka i Jahidne, na północ od Bachmutu. - To przełamanie na północnej flance Bachmutu, jest oczywistym zagrożeniem dla nas - podkreślił.



04:59 Po wyzwoleniu do Kupiańska wróciło niemal 7 tys. mieszkańców

Po tym jak Ukraińcy wyzwolili jesienią okupowany przez Rosjan Kupiańsk, miasto w obwodzie charkowskim, powróciło do niego 7 tys. mieszkańców - poinformował kierujący miejską administracją wojskową Walery Marczenko. Przed wojną w mieście mieszkało niemal 50 tys. ludzi. Po wyzwoleniu w mieście przebywało 15 tys. cywilów, a obecnie miasto liczy ok. 22 tysięcy mieszkańców. - Ludzie powoli wracają - mówi Marczenko.



04:34 Zełenski: Rosja nie liczy się ze swoimi ludźmi, stale wysyła ich do nacierania na nasze pozycje

- Z najtrudniejszą sytuacją wciąż mamy do czynienia w Bachmucie - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, opisując sytuację na froncie. - Dam wam jeden przykład. Obecnie, spotkania Sztabu (Wodza Naczelnego - red.) odbywają się dość często - co najmniej dwa razy w tygodniu. Ostatnie spotkanie odbyło się w czwartek. I dziś, generał (Ołeksandr) Syrski zameldował, że od ostatniego spotkania ok. 800 wrogów zginęło tylko na tym odcinku (frontu) - relacjonował Zełenski. - Rosja nie liczy się ze swoimi ludźmi, stale wysyła ich do nacierania na nasze pozycje. Intensywność walk tylko rośnie - podsumował.



04:28 Eksplozje w pobliżu lotniska w rosyjskim Jejsku i na okupowanym Krymie

We wtorek wieczorem w rejonie lotniska wojskowego w Jejsku (Kraj Krasnodarski) rozległy się eksplozje - informuje ukraińska agencja Ukrinform. W mediach społecznościowych pojawiły się relacje mówiące o wybuchach w rejonie lotniska oraz zdjęcia, na których widać słup dymu w rejonie lotniska. Eksplozje rozległy się w nocy z wtorku na środę również na okupowanym przez Rosję Krymie. Ok. 1 w nocy eksplozje było słychać w rejonie miejscowości Mieżwodnoje i Jewpatoria.



04:25 Szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow, weźmie udział w szczycie szefów dyplomacji państw G-20

W dniach 1-2 marca Ławrow odwiedzi New Delhi, gdzie weźmie udział w szczycie szefów MSZ państw grupy G-20 - poinformowała rzeczniczka MSZ Rosji, Maria Zacharowa. W czasie wizyty w Indiach Ławrow odbędzie szereg spotkań dwustronnych na marginesie szczytu, w tym m.in. z szefami MSZ Chin, Brazylii i Indii.



04:21 Rosyjski dyplomata: Niemcy stracili szansę, by stać się stałym członkiem RB ONZ

Michaił Ulianow, stały przedstawiciel Rosji przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu, napisał na swoim kanale w serwisie Telegram, że "Niemcy mieli szansę stać się krajem numer jeden w Europie, dzięki bliskim więziom gospodarczym i znaczącym relacjom politycznym z Rosją". "Obecnie trwa w nich proces dezindustrializacji i nie mają szans stać się stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ" - dodał. Według niego "Berlin dokonał świadomego wyboru".



