Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 371 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy na okupowanym Krymie rozległy się eksplozje.

Ogłoszenie nastąpiło po wezwaniu prezydenta Węgier do szybkiego poparcia rozszerzenia sojuszu obronnego w odpowiedzi na trwającą od roku inwazję Rosji na sąsiednią Ukrainę.

Szwecja i Finlandia złożyły w zeszłym roku wniosek o członkostwo w transatlantyckim pakcie wojskowym po tym, jak siły rosyjskie zaatakowały Ukrainę. Wszyscy członkowie NATO muszą ratyfikować wnioski, a Szwecja spotkała się ze sprzeciwem Turcji za ukrywanie osób, które Ankara uważa za członków grup terrorystycznych.

Turecki minister spraw zagranicznych Mevlut Cavusoglu powiedział w poniedziałek, że rozmowy ze Szwecją i Finlandią na temat ich wniosków o członkostwa w NATO zostaną wznowione 9 marca, chociaż podkreślił, że Szwecja nadal nie wypełniła swoich zobowiązań wynikających z memorandum podpisanego w zeszłym roku.

Gdy proces ratyfikacyjny Węgier utknął w parlamencie od lipca, premier Viktor Orban po raz pierwszy wyraził w piątek zaniepokojenie członkostwem Szwecji i Finlandii w NATO.

Wśród innych krytycznych uwag, Orban oskarżył oba kraje o rozpowszechnianie "jawnych kłamstw" na temat jakości demokracji i rządów prawa na Węgrzech.

Członkowie Fideszu mówili, że dwustronne spotkania w obu krajach nordyckich odbędą się w przyszłym tygodniu, po raz pierwszy od czasu pojawienia się obaw Budapesztu, dali również do zrozumienia, że będą popierać ich wejście do NATO.

Otwierając ogólną debatę nad ustawą w środę, zarówno prezydent Katalin Novak, jak i przedstawiciel MSZ wezwali posłów do ratyfikacji wejścia Finlandii i Szwecji do NATO "tak szybko, jak to możliwe". Ostateczne głosowanie spodziewane jest dopiero w drugiej połowie marca.

- Rozszerzenie NATO o Finlandię i Szwecję jest znaczącym krokiem w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa regionu euroatlantyckiego - powiedział sekretarz stanu MSZ Peter Sztaray, przemawiając do niemal pustej sali.

- Kraje pragnące dołączyć spełniają wszystkie warunki wejścia do NATO - dodał. - Członkostwo Finlandii i Szwecji w NATO służy naszej polityce zagranicznej, bezpieczeństwu i interesom gospodarczym, a także wzmacnia NATO - przekonywał.